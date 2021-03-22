Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları 18 Nisan’a kadar uzatılabilir

Taslak karara göre, artan vakaları sayısında tedbirlerin bir süre daha uzatılacağı belirtildi.

Almanya'da son 7 günde 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçerek 103,9 olmuştu.

Ülkede koronavirüs kısıtlamalarının 18 Nisan’a kadar devam edebileceği, Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi basına sızdı.

Geçtiğimiz cuma günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılan çevrimiçi toplantıda da “Acil Fren Mekanizması"nın yürürlüğe gireceği belirtiliyordu.

"KİLİTLENMENİN 18 NİSAN'A KADAR DEVAM ETMESİ GEREKİYOR"

Merkel’in eyalet başbakanları ile yapacağı bir sonraki toplantı öncesi basına sızan taslak karara göre, haftalık 100 bin kişi başına düşen koronavirüs vaka sayısının 100’ü geçmesi durumunda, aynı aileden kişilerin başka aileden sadece 1 kişi ile görüşebilecekleri belirtiliyor. Taslakta, kilitlemenin 18 Nisan'a kadar devam etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Kapalı olan iş yerlerinin açılmasının genel olarak mümkün olmadığına atıfta bulunulan taslakta, ancak birçok koruyucu ek önlem alındığında kademeli olarak izin verilebileceği yer alıyor. Taslakta, “Test konsepti ile kamusal yaşamın bireysel alanlarını açmak için geçici model projeler başlatabilmelidir" ifadelerine yer verildi.





HAFTADA İKİ KEZ HIZLI TEST ZORUNLULUĞU

Taslakta ayrıca, yüksek vaka sayılarına sahip bölgeler için olası akşam sokağa çıkma yasakları da ele alınırken, kesin bir sokağa çıkma yasağı saatinin belirtilmediği kaydedildi.

Taslağa göre, şirketler çalışanlarına haftada iki kez hızlı test yaptırmakla yükümlü olacak. Buna ilişkin bir yönetmelik aart ayı sonuna kadar çıkarılacak. Taslakta, “Evden çalışmanın mümkün olmadığı yerlerde, aynı odada birkaç kişi olduğunda tıbbi maske takmak zorunludur" ifadeleri yer aldı.





SALGIN BİLANÇOSU

Almanya’da önlemleri gevşetme kararından sonra vaka sayılarının artması, önlemlerin tekrar sıkılaştırılması yönünde adımlar atılmasına neden olabilir.

Almanya’da toplam vaka sayısı 2 milyon 659 bin 516'ya, toplam can kaybı ise 74 bin 664'e ulaştı.