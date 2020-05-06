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Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor
Almanya'da koronavirüs önlemlerinin kademeli olarak kaldırılması kapsamında, tüm mağazalar açılacak.
- AA
- 06.05.2020 - 16:56
Almanya'da 167 binden fazla koronavirüs vakası görülürken, yaklaşık 7 bin kişi hayatını kaybetti.
Başbakan Angela Merkel, bugün eyalet başbakanları ile koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda bir toplantı yaptı.
Toplantıdan önlemlerin esnetilmesi kararı çıktı.
ALMANYA'DA KADEMELİ NORMALE DÖNÜŞ
Buna göre, ülkedeki tüm mağazalar açılacak. Açık havada spor faaliyetleri ve idmanlara şartlı izin verilecek.