Almanya’da koronavirüs tedbirleriyle ilgili yasanın iptali istendi

Yayınlanması için resmi gazeteye gönderilen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Almanya'da, tedbirlerin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı Federal Meclis'ten geçti.

Tartışmalı tasarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edildi.

YASANIN İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURU

Hür Seçmenler Partisi'nin yanı sıra Berlin'de avukatlık yapan Claus Pinkerneil, yasanın iptali için mahkemeye başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Federal Meclis'te kabul edilen bugün de Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nden onay alan yasanın imzalanarak yayınlanması için resmi gazeteye gönderildiği belirtildi.

YASA NELER GETİRİYOR

Tasarının yasalaşması durumunda haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının üç gün üst üste 100'ü aştığı bölgelerde "acil fren" uygulamasına geçilmesi isteniyor.

"Acil fren" uygulamasıyla acil durum veya bazı istisnalar dışında saat 22.00’den 05.00’e kadar dışarı çıkma yasağı uygulanacak. Ancak gece yarısına kadar açık havada tek başına koşu yapmaya veya yürüyüşe çıkmaya izin verilecek.

Temas kısıtlamaları kapsamında, özel buluşmalarda bir hane halkı başka bir haneden sadece bir kişi ile buluşabilecek. Ancak 14 yaşın altındaki çocuklar buna dahil olmayacak. Cenaze törenlerine en fazla 30 kişi katılabilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YASAKLANACAĞI DURUM

Temel ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar negatif korona test sonucunu ibraz eden ve daha önce randevu alan kişileri kabul edecek.

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 150’yi aşması durumunda ise müşteriler sadece daha önce sipariş ettikleri ürünleri mağazadan alabilecek.

Haftalık vaka sayısının üç gün üst üste 165’i aşması durumunda okullarda yüz yüze eğitim yasaklanacak.

Tiyatro, sinema, müze ve benzeri mekanlar ile restoran ve kafeler gibi yerler kapalı tutulacak. Ancak restoran ve kafeler paket servisi yapabilecek.