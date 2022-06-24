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    Almanya'da koronavirüs testi 3 euro olacak

    Sağlık Bakanı Lauterbach, sonbaharda Almanya'yı dar bütçe tablosunun beklediğini söyledi. Lauterbach, ücretli hale getirilecek testlerle ilgili açıklama yaptı.
    • 24.06.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 17:39
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    Almanya'da koronavirüs testi 3 euro olacak

    Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan testlerden ücret talep edilmiyordu.

    Ülkenin Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, vatandaşlara daha önce ücretsiz olarak sunulan antijen hızlı testlerin temmuzdan sonra ücretli hale getirileceğini söyledi.

    Temmuz ayından sonra 3 euro

    Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, salgını kontrol altına almada önemli olan testlerin temmuz ayından sonra 3 euro olacağını belirtti.

    Yalnızca düşük gelirli insanlar için testlerin ücretsiz olmaya devam edeceğini bildiren Lauterbach, "Bunu saklamak istemiyorum, herkes için ücretsiz vatandaşlık testlerine devam etmek isterdim.

    "Dar bütçe durumunda bunu karşılayamayız"

    Ne yazık ki, sonbaharda bizi bekleyen dar bütçe durumunda bunu karşılayamayız.” ifadesini kullandı.

    AA'nın haberine göre, Lauterbach, 15 Haziran’da sonbaharda başka bir şiddetli koronavirüs dalgası konusunda uyarıda bulunmuştu.

    Almanya da koronavirüs testi 3 euro olacak #1

    Almanya'da koronavirüs bilançosu

    Worldometers internet sitesine göre, Almanya'da şimdiye kadar koronavirüs salgını kaynaklı 27 milyon 573 bin 585 vaka kayıtlara geçti.

    Avrupa ülkesinde pandemi nedeniyle toplam 140 bin 560 can kaybı yaşandı.


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