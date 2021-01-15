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    Almanya'da krematoryumlar, koronavirüsten ölenlerin cesetleriyle doldu

    Saksonya eyaletindeki bir krematoryumda, virüsten hayatını kaybedenler depolandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.01.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 15:35
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    Almanya'da krematoryumlar, koronavirüsten ölenlerin cesetleriyle doldu

    Almanya’da koronavirüs vakası sayısı 2 milyonu geçti.

    Robert Koch Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 368 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 958’e yükseldi.

    KREMATORYUM TABUTLARLA DOLDU

    Salgın bilançosunun ağırlaştığı ülkede, Saksonya eyaletine bağlı Meissen kasabasındaki bir krematoryum virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetleriyle doldu.

    YAKILARAK DEFNEDİLİYORLAR

    Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri, tabutlar içerisinde krematoryumda depolanıyor.

    Alman basınına göre, Saksonya'da yaşayanların yaklaşık yüzde 90'lık bir bölümü, yakılarak defnedilmeyi talep ediyor.

    Almanya da krematoryumlar, koronavirüsten ölenlerin cesetleriyle doldu #1

    SALGIN BİLANÇOSU

    Almanya'da son 24 saatte 1113 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 44 bin 994'e çıktı.

    Ülkede koronavirüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 641 bin 200 olarak açıklandı.

    Almanya da krematoryumlar, koronavirüsten ölenlerin cesetleriyle doldu #2

    Almanya da krematoryumlar, koronavirüsten ölenlerin cesetleriyle doldu #3

    Almanya da krematoryumlar, koronavirüsten ölenlerin cesetleriyle doldu #4

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