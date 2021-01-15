Almanya'da krematoryumlar, koronavirüsten ölenlerin cesetleriyle doldu

Saksonya eyaletindeki bir krematoryumda, virüsten hayatını kaybedenler depolandı.

Almanya’da koronavirüs vakası sayısı 2 milyonu geçti.

Robert Koch Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 368 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 2 milyon 958’e yükseldi.

KREMATORYUM TABUTLARLA DOLDU

Salgın bilançosunun ağırlaştığı ülkede, Saksonya eyaletine bağlı Meissen kasabasındaki bir krematoryum virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetleriyle doldu.

YAKILARAK DEFNEDİLİYORLAR

Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri, tabutlar içerisinde krematoryumda depolanıyor.

Alman basınına göre, Saksonya'da yaşayanların yaklaşık yüzde 90'lık bir bölümü, yakılarak defnedilmeyi talep ediyor.

SALGIN BİLANÇOSU

Almanya'da son 24 saatte 1113 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 44 bin 994'e çıktı.

Ülkede koronavirüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 641 bin 200 olarak açıklandı.