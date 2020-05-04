Almanya'da kuaförler 42 gün sonra yeniden hizmet veriyor

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Ülkede koronavirüse karşı alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye devam ederken, bugün kuaför salonları yeniden hizmet vermeye başladı.

Almanya koronavirüs salgını nedeniyle 22 Mart'ta aldığı tedbirleri kademeli olarak gevşetmeye devam ediyor...

KUAFÖRLER AÇILDI

Bugün açılması kararlaştırılan hayvanat bahçeleri, çocuk oyun alanları ve müzeler gerekli hijyen önlemleri alınmadığı için henüz açılamazken, kuaförler 42 gün aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

Almanya'da kuaförler 42 gün sonra yeniden açıldı

MASKE ZORUNLULUĞU

Sabahın erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşayan kuaför salonlarında çok sıkı hijyen kurallarına uyularak müşteriler ağırlanıyor.

Kuaför ve müşterinin maske takma zorunluluğu bulunurken, kuaföre tek kullanımlık eldiven takma şartı da getirildi.

İÇERİDE BEKLEMEK YASAK

Ayrıca müşterilerin içeride beklemesine izin verilmiyor. Müşteriler sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla dışarıda sıra bekliyor.

Saç kesimi biten müşterileri saçı bir kez daha yıkandıktan sonra salondan ayrılıyor.