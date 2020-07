Düsseldorf'ta bulunan 130 yaşındaki St Lambertus katedrali ve bütün Stiftspl köyü maden açılacağı sebebiyle yerle bir edildi.

Almanya'da kömür maden üretimi 2030 yılına kadar kaldırılacağı açıklanmıştı.

Ancak bu kararın tersi yönde bir kararla, maden kurulması amacıyla Düsseldorf kenti Stiftspl köyünde bulunan 130 yıllık St Lambertus katedrali 2018 yılında yıkıldı.

Katedralle birlikte köyün tamamı yok edildi.

AYASOFYA'NIN YENİDEN CAMİ OLUŞUNU KINAMIŞLARDI

Alman hükümeti, Türkiye'nin Ayasofya Müzesi'ni camiye dönüştüme kararından üzüntü duyduğunu bildirdi. Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Ayasofya'nın gerek Hristiyanlık gerek ise İslamiyet için, kültür tarihi ve dini açıdan büyük bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

Almanya'nın dinler arası diyaloğa büyük önem atfettiğine vurgu yapan Seibert, "Karardan üzüntü duyduğumuzu gizlemek istemiyorum" diye konuştu.

"Eserin müze statüsünün, tüm inançlardan insanlar için bu başyapıta her an serbest erişim imkanı sağladığına" dikkat çeken Alman hükümet sözcüsü, şu an Ayasofya'nın kullanımının ne şekilde belirleneceğini bekleyip görmek gerektiğini kaydetti.

Almanya'da maden için 130 yıllık katedrali yıktılar VİDEO