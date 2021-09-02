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    Almanya'da makinistler, yeniden greve gitti

    Toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmelerden istediğini alamayan makinistler, 7 Eylül'e kadar grev kararı aldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.09.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 12:44
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    Almanya'da makinistler, yeniden greve gitti

    Almanya'da makinistler, bir kez daha grev kararı aldı.

    Alman Makinistler Sendikası ile Alman Demiryolları arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

    7 EYLÜL'E KADAR İŞ BIRAKMA KARARI

    Sonuç çıkmayan görüşmelerin ardından makinistler, ülke genelinde 1 ay içinde üçüncü kez greve gitti.

    Yolcu trenlerinde 2 Eylül’de saat 02.00'de başlayan grev, 7 Eylül saat 02.00’de sona erecek.

    BAZI TREN SEFERLERİ İPTAL

    Grev kararının duyurulmasıyla Berlin Merkez Tren istasyonunda yoğunluk oluşmazken, istasyona gelen yolcular, hangi tren seferinin iptal edildiğini duyuru panolarından takip etti.

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