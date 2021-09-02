- Haberler
- Dünya Haberleri
- Almanya'da makinistler, yeniden greve gitti
Almanya'da makinistler, yeniden greve gitti
Toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmelerden istediğini alamayan makinistler, 7 Eylül'e kadar grev kararı aldı.
- AA & Ensonhaber
- 02.09.2021 - 12:33
- Güncelleme : 02.09.2021 - 12:44
Almanya'da makinistler, bir kez daha grev kararı aldı.
Alman Makinistler Sendikası ile Alman Demiryolları arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.
7 EYLÜL'E KADAR İŞ BIRAKMA KARARI
Sonuç çıkmayan görüşmelerin ardından makinistler, ülke genelinde 1 ay içinde üçüncü kez greve gitti.
Yolcu trenlerinde 2 Eylül’de saat 02.00'de başlayan grev, 7 Eylül saat 02.00’de sona erecek.
BAZI TREN SEFERLERİ İPTAL
Grev kararının duyurulmasıyla Berlin Merkez Tren istasyonunda yoğunluk oluşmazken, istasyona gelen yolcular, hangi tren seferinin iptal edildiğini duyuru panolarından takip etti.