Almanya'da makinistler, yeniden greve gitti

Toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmelerden istediğini alamayan makinistler, 7 Eylül'e kadar grev kararı aldı.

Almanya'da makinistler, bir kez daha grev kararı aldı.

Alman Makinistler Sendikası ile Alman Demiryolları arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

7 EYLÜL'E KADAR İŞ BIRAKMA KARARI

Sonuç çıkmayan görüşmelerin ardından makinistler, ülke genelinde 1 ay içinde üçüncü kez greve gitti.

Yolcu trenlerinde 2 Eylül’de saat 02.00'de başlayan grev, 7 Eylül saat 02.00’de sona erecek.

BAZI TREN SEFERLERİ İPTAL

Grev kararının duyurulmasıyla Berlin Merkez Tren istasyonunda yoğunluk oluşmazken, istasyona gelen yolcular, hangi tren seferinin iptal edildiğini duyuru panolarından takip etti.