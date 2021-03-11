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    Almanya'da maske skandalında istifa eden vekil sayısı 3'e çıktı

    Almanya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan çıkar elde ettiği gerekçesiyle istifa eden milletvekili sayısı 3’e yükseldi.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 22:51
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    Almanya'da maske skandalında istifa eden vekil sayısı 3'e çıktı

    Almanya’da maske skandalı siyasi krize neden oldu. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan aldığı komisyonlar nedeni ile geçtiğimiz günlerde Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili Nikolas Löbel ve iktidarın en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Milletvekili Georg Nüsslein milletvekilliğinden istifa etmişti.

    Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Birlik Partisi CDU/CSU Thüringen federal milletvekili Mark Hauptmann da maske skandalı nedeniyle milletvekilliğinden istifa etti.

    İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

    Azerbaycan’a maske satılması için aracı olduğu ve satıştan çıkar sağladığı öne sürülen Hauptmann’ın istifası ile maske skandalında istifa eden milletvekili sayısı 3’e yükseldi.

    Hauptmann, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

    Almanya da maske skandalında istifa eden vekil sayısı 3 e çıktı #1

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