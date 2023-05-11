Almanya'da Mercedes fabrikasında silahlı saldırı Mercedes fabrikasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, saldırgan gözaltına alındı.

İHA

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Stuttgart kentinin 15 kilometre güneybatısında bulunan Sindelfingen’deki Mercedes fabrikasında silah sesi geldi.

Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ludwigsburg polisinden yapılan açıklamada, fabrika binasında açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Saldırganın gözaltına alındığı, fabrikadaki tehlikenin sona erdiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Saldırgan yakalandı

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, Alman medyasında saldırganın 53 yaşında olduğu aktarıldı.

Mercedes Benz tarafından yapılan açıklamada ise "Yetkililerle temas halindeyiz ve olayı aydınlatmaya çalışıyoruz. Çalışanların güvenliği her şeyden önce gelir.” ifadeleri kullanıldı.

Saldırganın ve saldırıda hayatını kaybedenlerin Türk olduğu iddia edildi.