Almanya'da Merkel'in partisinden ayrılan Todenhöfer, yeni parti kurdu

Başbakan Merkel'in partisinden ayrılan 80 yaşındaki eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, yeni parti kurduğunu açıkladı.

Eski milletvekili Jürgen Todenhöfer Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) ayrılmıştı.

Partiden ayrılan 80 yaşındaki eski milletvekili Jürgen Todenhöfer parti kurdu



Todenhöfer, partisini kurduğunu açıkladıktan sonra ilk etkinliğini başkent Berlin’de Brandenburger Kapısı’nın önünde düzenledi.



Alman partilerini ve siyasetçileri eleştiren Todenhöfer, "Yalan ve şiddet Alman politikasının kullandığı normal araçlar oldu" dedi.

Türkiye’ye yönelik verdiği sıcak mesajlarla İZLE



"ABD ÇIKARLARINA HİZMET EDİLİYOR"

Todenhöfer, Almanya’nın uluslararası misyonlara asker göndermesine karşı çıkarak bu misyonlara asker gönderilerek ABD'nin dünya gücü olması yönündeki çıkarlarına hizmet edildiğini söyledi.



Ülkede, göçmenler ile doğuştan Almanlar arasındaki ayrımı sonlandırmak istediğini belirten Todenhöfer, “Hepimiz aynı haklara sahip Almanlarız. Birinci ve ikinci sınıf Almanlar yok” değerlendirmesinde bulundu.



Todenhöfer, ırkçılıkla daha güçlü bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.



Alman hükümetinin güvenilirliğini kaybettiğini belirten Todenhöfer, kurdukları partiye “Team Todenhöfer” (Todenhöfer Takımı) ismini verdiklerini ve partisinin gelecek yıl genel seçimlere katılacağını kaydetti.



1972-1990 yıllarında CDU milletvekilliği yapan, daha sonra gazeteci olarak da çalışan Todenhöfer'in Orta Doğu ile ilgili çok sayıda kitabı bulunuyor.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK MESAJLARI İLE BİLİNİYOR

2014 yılında IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi ile bir röportaj yapan Jürgen Todenhöfer, Avrupa’nın İslam’a bakış açısını sık sık eleştiriyor. Alman vekil, Türkiye’ye yönelik verdiği sıcak mesajlarla da biliniyor.

Todenhöfer, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Batı’yı Türkiye’ye karşı ikiyüzlü davranmakla suçlamıştı.

Türkiye'de tartışılan idam cezasını kendisinin de kabul etmediğini ifade eden Tödenhofer, ''Ben idam cezasını ABD ve diğer güçlü ülkeler karşısında da eleştiriyorum. Demokraside haklı eleştiri her zaman meşrudur. Meşru ve adil olmayan şu anda Batı'nın körüklediği nefrettir, kışkırtmalardır ve Türk karşıtı ırkçılıktır.





"KORKUM MÜTTEFİK VE DOST OLARAK TÜRKİYE'Yİ KAYBEDECEĞİMİZDİR"

Aşağılayıcı ve yalnızca kendi adaletini savunan batılı eleştirmenlerin düşüncesi şöyledir; 'Biz sizi AB'de istemiyoruz ama siz yine de bizim kurallarımıza uymalısınız'. Korkum müttefik ve dost olarak Türkiye'yi kaybedeceğimizdir. Üzgünüm'' ifadelerini kullanmıştı.