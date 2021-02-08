Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar 2020'de arttı

Aşırı sağcılar tarafından Almanya'da Müslümanlara yönelik yapılan saldırıların, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 arttığı bildirildi.

Osnabrücker Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'da İçişleri Bakanlığı tarafından Sol Parti’nin soru önergesine verilen cevapta, 2020’de Müslümanlara ve onlara ait kurum, kuruluşlara en az 901 saldırı yapıldığının kayda geçtiği belirtildi.

Söz konusu suçların, çoğunlukla aşırı sağcılar tarafından işlendiği aktarıldı.

CAMİLER DE HEDEF ALINDI

Yapılan açıklamada, saldırılarda 48 kişinin yaralandığı kaydedilerek 77 olayda ise camilere yönelik saldırı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya’da 2019’da Müslümanlara ve onlara ait kurum, kuruluşlara yönelik 884 saldırı kayda geçmişti. Böylelikle 2020’de, bir yıl öncesine göre Müslümanlara yönelik saldırılar yüzde 2 arttı.

KISITLAMALARA RAĞMEN SALDIRILAR ARTTI

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kamusal yaşamdaki kısıtlamalara rağmen 2020’de Müslümanlara ve onlara ait kurumlara yönelik işlenin suçların sayısının, bir önceki yılın üzerinde olduğunu belirtti.

GERÇEK SAYILAR DAHA FAZLA

Bu sayının, bildirilmeyen suçların da eklenmesiyle, gelecek haftalarda artabileceğine işaret eden Jelpke, şunları kaydetti:

"İmamlara yönelik ölüm tehditleri ve fiziki saldırılar, camilere taşların atılması, Müslüman kadınların başörtüsünün çekilip indirilmesi veya hakaretlere uğramaları... Aşırı sağcı ve ırkçı faillerin, Müslümanlara yönelik nefreti çeşitli şekillerde kendini gösteriyor."





BİRÇOK KİŞİ POLİSE GİTMİYOR

Jelpke, gerçekte sayıların çok daha yüksek olduğunu, birçok kişinin polise suç duyurusunda bulunmadığından bu suçların kayda geçmediğini vurgulayarak, "Bildirilen suçlar sadece buz dağının görünen tepesidir." dedi.