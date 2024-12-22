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Haber Merkezi

Almanya'da gerçekleştirilen Noel pazarı saldırısı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ülkenin doğusundaki Magdeburg kentinde, Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen’in aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürmesiyle gerçekleştirdiği saldırıda ölü sayısı 5'e yükselirken, yaralı sayısının 200'ü geçtiği açıklanmıştı.

2006 yılında Almanya'ya gelen ve doktor olarak çalışan 50 yaşındaki Suudi vatandaşı Taleb el-Abdulmohsen hakkında, 5 cinayet, birden fazla cinayete teşebbüs ve birden fazla tehlikeli yaralama suçundan dolayı tutuklama kararı çıkarıldı.

DAHA ÖNCE İHBAR EDİLDİ

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), saldırganı soruşturdukları sırada, şüphelinin geçen yıl ihbar edildiği bilgisine ulaştı.

BAMF'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Geçen yılın yaz mevsiminin sonlarında dairemiz, sosyal medya kanalları aracılığıyla Magdeburg'daki saldırının sorumlusu olduğundan şüphelenilen kişi hakkında bir ihbar aldı. Pek çok ipucu gibi bu da ciddiye alındı." ifadelerine yer verildi.

"BİREYSEL DURUMLAR HAKKINDA YORUM YAPILAMAZ"

BAMF'nin doğrudan bir soruşturma makamı olmadığı belirtilen açıklamada, bilgi veren kişinin doğrudan sorumlu makamlara yönlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bunun dışında bireysel durumlar hakkında yorum yapılamayacağının anlayışla karşılanması istendi.

"ŞİDDET SUÇLARIYLA TANINMIYORDU"

10 yıldır Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanlığı yapan Holger Münch ise ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, BKA'nın Kasım 2023'te Suudi Arabistan vatandaşı bir erkek hakkında ihbar aldığını doğruladı.

Münch, ihbar sonrası bir soruşturma başlatıldığına dikkati çekerek, "Bunun üzerine Saksonya-Anhalt polisi de gerekli soruşturma tedbirlerini aldı. (Hakkında ihbarda bulunulan Suudi Arabistanlı kişinin) Ayrıca kamu görevlileriyle çeşitli temasları, onlara hakaretleri ve bazen de tehditleri vardı. Ancak şiddet suçlarıyla tanınmıyordu." ifadelerini kullandı.