Almanya'da öğrenci, teneffüste Türkçe konuştu: Ceza yedi

Teneffüs saatinde Türkçe konuşan öğrenciye, Alman öğretmeni tarafından ceza verildi.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Heidelberg kenti yakınlarında bulunan bir okulda, 9 yaşındaki öğrenci teneffüste arkadaşlarıyla Türkçe konuştu.

3'üncü sınıfa giden öğrencisinin Türkçe konuştuğunu gören öğretmen, öğrenciyi Almanca konuşması ve yazması gerektiği konusunda uyararak ceza verdi.

ÖĞRETMENİN BASKI UYGULAYAN CEZASI

Bir kağıda "Neden okulda Almanca Konuşuruz" sorusu altında cevaplar yazan öğrenci, şu cevapları verdi:

"Çünkü çocuklar okulda Almanca konuşur. Almanya’da resmi dil Almancadır. Siz bizim Almanca konuşmamızı istiyorsunuz. Okullar Alman. Biz Türkçe konuşursak çocuklar bizi anlamaz. Anadilde konuşmamalıyız. Daha iyi Almanca konuşmamız için. Sadece bu kadar biliyorum"

HUKUKİ YOLA BAŞVURULDU

Öğrencinin velilerinin öğretmen ile konuşup yaptığının doğru olmadığını belirtmeleri de öğretmenin konu ile ilgili fikrini değiştirmedi. Aile bunun üzerine hukuki yola başvurdu.

"CEZA VEREBİLMESİ İÇİN ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ BİR YASAĞIN OLMASI GEREKİR"

Ailenin Avukatı Yalçın Tekinoğlu, “Okul bahçesinde veya ders haricinde çocukların kendi aralarında Türkçe konuşması yasaklanamaz. Ceza verilebilmesi için önceden belirlenmiş bir yasağın olması gerekir“ şeklinde konuştu.

"HUKUKA AYKIRI"

Tekinoğlu, "'Öğretmen bu şekilde bir ceza verebileceğini söylüyor. Ailenin veya başkasının bu cezaya karşı çıkamayacağını söylüyor.’ Fakat bu şekilde bir ceza veremez bu hukuka aykırı. Ailenin görüşme isteği koronavirüs önlemleri sebebi ile email veya telefonla yapılması istenmiş. Onlarda o şekilde görüşmüşler. Daha sonra tepkiler büyüyünce okul yönetimi yüz yüze görüşmek istemiş.“ ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİLECEK

Diğer bir öğrencininde ceza aldığına değinen Tekinoğlu, “Diğer öğrencinin ailesi bu konuda şikayetçi olmadı. Öğrenci aynı şekilde ceza ödevini öğretmenine vermek zorunda kaldı.“ dedi. Öğretmeni bakanlığa şikayet edeceklerini söyleyen Tekinoğlu, tazminat haklarının olup olmadığını da araştıracaklarını söyledi.