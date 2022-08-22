Almanya'da Olaf Scholz'a çıplak protesto

Yarı çıplak göstericiler, tenlerine yazdıkları yazıyla Scholz'u protesto etti. Alman Başbakan'ın sakinliğini koruduğu anlar dikkat çekti.

Brandenburg'da soruları yanıtlamak için vatandaşla buluşan ve burada yuhalanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu kez farklı bir protestoyla karşılaştı.

Üstsüz göstericiler, Berlin'de açık havada konuşmaya hazırlanan Scholz'un yanına kadar gelerek Başbakan'ı durdurmak istedi.

Üstsüz protestocuların tepkisi

Üzerlerine "Gaz ambargosu, şimdi" yazan protestoculara, Scholz'un güvenlik ekibi müdahalede bulundu.

O sırada ellerini birleştiren Scholz'un, sakinliğini koruduğu ve gülümsediği görüldü.

Almanların çoğu, koalisyondan memnun değil

Alman lider, Başbakanlık'ta "Federal Hükümetin Açık Günü" etkinliğinde konuşmak için hazırlık yapıyordu.

Dünyanın gündemine oturan gösteri, Almanların yaklaşık üçte ikisinin liderlerinin ve onun koalisyonunun çalışmalarından memnun olmadığını gösteren bir anket sonucunun ardından geldi.

Enerji politikası tepki çekiyor

Almanya Şansölyesi, enerji politikasıyla eleştiriliyor. Berlin'in, Ukrayna'ya karşı savaşında Rusya'ya avantaj sağladığı iddia ediliyor.

Doğalgaz konusunda önemli ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Almanya, bu ülkeden tüm enerji ithalatını 2024'ün ortalarına kadar değiştirmeye karar verdi.

Yüzde 62'ye göre Scholz, görevini kötü yürütüyor

Insa tarafından Bild am Sonntag gazetesi için yapılan araştırmaya göre, Almanların sadece yüzde 25'i Sosyal Demokrat'ın "işini iyi yaptığına" inanıyor. Bu oran mart ayında yüzde 46'ydı.

Yine Almanların yüzde 62'si, Başbakan Scholz'un görevini "kötü yürüttüğünü" söylüyor.



(AP)