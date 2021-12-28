Almanya'da Omicron varyantı hızla yayılıyor

Almanya'da son 24 saatte 3 bin 218 kişide Omicron varyantının tespit edildi.

Almanya'da Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayıldığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 218 kişide Omicron varyantının tespit edildiği, böylelikle kasım ortasından bu yana 10 bin 443 kişide bu varyantın görüldüğü belirtildi.

OMCİRON'DAN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede Omicron varyantı bağlantılı 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 124 kişinin de hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

YETKİLİLERDEN 5.DALGA UYARISI

Yetkililer, Omicron varyantının hızla yayıldığı ve bu varyantın salgında beşinci dalgaya sebep olacağı uyarısında bulunuyor.

Söz konusu varyantın yayılmasını frenlemek için önlemler alan Alman hükümeti, halkı tedbirlere uymaya ve hatırlatıcı doz aşıyı yaptırmaya çağırıyor.

ÜLKEDE 59 MİLYON KİŞİ İKİ DOZ AŞILI

Aşılama kampanyasında şimdiye kadar 61,5 milyon kişiye birinci doz, 59 milyon kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı, 30,4 milyona yükseldi.

Alman hükümeti ocak sonuna kadar toplam 30 milyon kişinin daha aşı yaptırmasını hedefliyor.