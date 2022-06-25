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    Almanya’da orman yangını: 2 yerleşim birimi tahliye edilecek

    Brandenburg ile Saksonya sınırında bulunan Gohrischheide bölgesinde çıkan orman yangınından dolayı 2 yerleşim birimi tahliye edilecek.
    • 25.06.2022 - 02:25
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    Almanya’da orman yangını: 2 yerleşim birimi tahliye edilecek

    Zeithain Beldesi İtfaiye Sözcüsü Dorit Riedel, yaptığı açıklamada, yangının bölgede 450 hektarlık alana yayıldığını belirterek bu kadar büyük bir yangının son yıllarda bu bölgede görülmediğini ifade etti.

    Eski askeri eğitim alanına müdahalede güçlük çekiliyor

    Yangın söndürme çalışmalarına Saksonya tarafında 160 itfaiye erinin katıldığını, Alman ordusuna ait bir helikopterin de bu çalışmaya havadan destek verdiğini aktaran Riedel, Nieska yerleşim biriminin korunmasının öncelik taşıdığını vurguladı.

    Riedel, bölgede eski bir askeri eğitim alanı bulunduğu için çalışmalarda zorluk yaşandığına işaret ederek burada ara ara küçük patlamalar meydana geldiğini anlattı.

    Almanya’da orman yangını: 2 yerleşim birimi tahliye edilecek #1

    Dar yollarda araçlar geçemiyor

    AA'nın aktardığına göre; ormanlık alanda dar yollardan araçların geçemediğine dikkati çeken Riedel, yangının cepheden gelmesi durumunda tehlike arz edeceğinden ekiplerin geri çekildiğini söyledi.

    Almanya’da orman yangını: 2 yerleşim birimi tahliye edilecek #2

    2 mahalle boşaltılıyor

    RBB Televizyonun haberine göre de yangından dolayı bölgedeki Kosilenzien ve Kröblen yerleşim birimleri tahliye edilecek. Bölge için tehlike uyarısı yapıldığı aktarılan haberde, burada yaşayanlara tahliyeye hazırlanmaları, pencere ve kapıları kapalı tutmaları ve klima sistemlerinin kapatılması çağrısında bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

    Almanya’da orman yangını: 2 yerleşim birimi tahliye edilecek #3

    Elbe-Elster beldesi İtfaiye Şefi Steffen Ludewig de sürekli yönü değişen rüzgarın yangını körüklemeye devam ettiğini, başka bölgelerden itfaiye ekipleri talep edildiğini söyledi.

    Bölgede dün çıkan yangının kontrol altında alındığı ancak daha sonra rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendiği kaydedildi.

    Almanya’da orman yangını: 2 yerleşim birimi tahliye edilecek #4


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