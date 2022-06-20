Almanya’da orman yangını nedeniyle üç mahhle için tahliye kararı

Almanya’da orman yangını nedeniyle üç mahhle için tahliye kararı

Brandenburg eyaletinin Trauenbrietzen kentindeki ormanlık alanda çıkan yangından dolayı üç mahallenin tahliye edileceği açıklandı.

Trauenbrietzen Belediyesinden yapılan açıklamada, Tiefenbrunnen ve Frohnsdorf mahalleleri için tahliye talimatı verildiği, Klausdorf Mahallesi'nde de tahliye hazırlıkları başladığı belirtildi.

"Derhal evlerinizi terk edin"

Açıklamada, söz konusu mahallelerde yaşayanlara ivedilikle evlerini terk etme çağrısında bulunularak, Trauenbrietzen’de kendileri için ayrılan salona gitmeleri gerektiği ifade edilen halktan polis ve itfaiyenin talimatlarına uyması istendi.

Rüzgar nedeniyle yangın hızla yayılıyor

AA'nın aktardığına göre; Ormanı Koruma Sorumlusu Raimund Engel, RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, rüzgar güney ve batı yönlerinden estiği için yangının hızla yayıldığını söyledi.

Trauenbrietzen Belediye Sözcüsü Andrea Metzler de yangının 200 hektarlık alana yayıldığı bilgisini paylaşarak durumun çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

Daha fazla yangın görevlisi istendi

Metzler, 500 kişinin yangını söndürmek için görevde olduğunu, bu sayının 750’ye çıkarılacağını ifade etti.

Askeri eğitim alanında patlatıcı mühimmat tehlikesi

Yangın çıkan bölgede eski bir eğitim alanı olması nedeniyle yerlerde mühimmat ve patlayıcı madde bulunabileceğini uyarısında bulunan Meltzer, bundan dolayı itfaiyenin bu bölgelere kolayca girip yangını söndüremediğini aktardı.

Metzler, alanın tümüyle mühimmat ve patlayıcı maddeden temizlenmesinin çok maliyetli olacağını kaydetti.

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına Alman ordusuna ait helikopterlerin de destek verdiği bildirildi.

Bölgede 2018 yılında da yangın çıkmıştı.