Petrol
86
3.04%
Euro
19.9506
-0.38%
Dolar
18.713
0.06%
Altın
1.097
0.13%
Borsa
5661
2.76%
Bitcoin
318.610
0.90%
BTXN Coin
6.26
1.78%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Almanya'da otopilottaki Tesla polisten kaçtı

    Almanaya'da sürücüsü uyuyan Tesla araç 15 dakika boyunca polisten kaçarken sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.
    • 02.01.2023 - 19:14
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 19:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da otopilottaki Tesla polisten kaçtı

    Elon Musk'un kurucusu olduğu elektirkli araç firması Tesla'nın ürünleri skandallara konu olmaya devam ediyor.

    Otopilot özelliği de bulunan araç son olarak Almanya'da ilginç bir olaya neden oldu.

    Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir Tesla''nın radarlarına giren trafik polisleri, araç şoföründe bir gariplik tespit etti.

    Otopilota geçirip uyudu

    Görevliler şoförün uyuduğunu ve aracın otonom sürüş sistemi ile kendi başına ilerlediğini belirledi.

    Kimliği açıklanmayan 45 yaşındaki sürücü, polislerin uyarısına rağmen hiçbir tepki vermedi.

    15 dakika polisten kaçtı

    110 km sabit hızla ilerleyen Tesla'nın peşine düşen polisler, 15 dakikalık kovalamaca sonunda şoförü uyandırmayı başardılar.

    Yapılan incelemede, sürücünün kullandığı bir ilaç nedeniyle anormal tavırlar sergilediği anlaşıldı.

    Almanya da otopilottaki Tesla polisten kaçtı #1

    Aparatlarla aracın otonom sistemi kandırılıyor

    Tesla'nın otonom sürüş sistemi, sürücü direksiyonu tutmadığı zamanlarda çalışmıyor.

    Düzenli aralıklarla uyarı vermeye başlayan sistem, bir süre sonra da sağ şeride çekiyor ve aracı durduruyor. Ancak Tesla'nın otonom sürüş sistemini kandırmaya yarayan aparatlar mevcut.

    Ehliyetine el konuldu

    45 yaşındaki sürücü hakkında işlem yapan polisler, karayolu trafiğini tehlikeye atma suçundan soruşturma başlattılar. Ehliyetine el konulan adamın bir daha araba sürüp süremeyeceği, mahkemenin kararıyla belli olacak.

    Almanya da otopilottaki Tesla polisten kaçtı #2


    Batshuayi'den derbi için iddialı sözler
    Futbol

    Batshuayi'den derbi için iddialı sözler

    Ukrayna'dan Rusya karargahına füzeli saldırı
    Dünya

    Ukrayna'dan Rusya karargahına füzeli saldırı

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Görüş Bildir