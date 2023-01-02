Almanya'da otopilottaki Tesla polisten kaçtı

Almanaya'da sürücüsü uyuyan Tesla araç 15 dakika boyunca polisten kaçarken sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Elon Musk'un kurucusu olduğu elektirkli araç firması Tesla'nın ürünleri skandallara konu olmaya devam ediyor.

Otopilot özelliği de bulunan araç son olarak Almanya'da ilginç bir olaya neden oldu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir Tesla''nın radarlarına giren trafik polisleri, araç şoföründe bir gariplik tespit etti.

Otopilota geçirip uyudu

Görevliler şoförün uyuduğunu ve aracın otonom sürüş sistemi ile kendi başına ilerlediğini belirledi.

Kimliği açıklanmayan 45 yaşındaki sürücü, polislerin uyarısına rağmen hiçbir tepki vermedi.

15 dakika polisten kaçtı

110 km sabit hızla ilerleyen Tesla'nın peşine düşen polisler, 15 dakikalık kovalamaca sonunda şoförü uyandırmayı başardılar.

Yapılan incelemede, sürücünün kullandığı bir ilaç nedeniyle anormal tavırlar sergilediği anlaşıldı.

Aparatlarla aracın otonom sistemi kandırılıyor

Tesla'nın otonom sürüş sistemi, sürücü direksiyonu tutmadığı zamanlarda çalışmıyor.

Düzenli aralıklarla uyarı vermeye başlayan sistem, bir süre sonra da sağ şeride çekiyor ve aracı durduruyor. Ancak Tesla'nın otonom sürüş sistemini kandırmaya yarayan aparatlar mevcut.

Ehliyetine el konuldu

45 yaşındaki sürücü hakkında işlem yapan polisler, karayolu trafiğini tehlikeye atma suçundan soruşturma başlattılar. Ehliyetine el konulan adamın bir daha araba sürüp süremeyeceği, mahkemenin kararıyla belli olacak.