Almanya’da, oy kullandırılmayan başörtülü kadından özür dilendi

Köln kenti yakınlarındaki Bergheim Belediyesi, 26 Eylül seçimlerinde oy kullanmasına izin verilmeyen başörtülü Müslüman kadından özür diledi.

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan seçimlerde, Köln kentinin yakınlarındaki Bergheim’de bir sandık görevlisi, Müslüman bir kadının başörtülü olmasından dolayı oy kullanmasına engel oldu.

6 numaralı sandık merkezi olan Astrid-Lindgren okulunda yaşanan olay sonrası, Müslüman kadının şikayeti üzerine belediye yetkilileri devreye girdi.

Yetkililerin olaya müdahalesi ile kadın, oyunu kullanabildi. Bergheim Belediyesi basın bürosu, yazılı bir açıklama yaparak olayı doğruladı.

Seçim görevlisinin yüz maskesi ve başörtü takan kadına izin vermediği, kadının şikayette bulunduğu ve belediye yetkililerinin sandık görevlisine seçmene oy kullanabilmesi için seçim pusulası verilmesi yönünde talimatta bulunduğu belirtildi.

UTANÇ VERİCİ OLAY

Bergheim şehir yönetimi, olayı utanç verici olarak nitelendirdi. Seçim kurulu ve sandık görevlileri adına, yazılı olarak özür dilendiği ifade edildi.

İSLAMOFOBİK KASIT DELİLİ YOK

Ayrıca yapılan ilk incelemede, olayda herhangi ırkçı, İslamofobik ya da yabancı düşmanı kasıt olduğuna dair bir delilin bulunamadığı bilgisi paylaşıldı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Bergheim Belediye Başkanı Volker Miesseler'in, Müslüman kadınla telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Başkan Miesseler’in, bu hafta kadınla belediyede tekrar bir araya geleceği bilgisi aktarıldı.

Başkan Miesseler, açıklamasında olayı tekrar ayrıntılı şekilde tartışacaklarını, olağanüstü yanlış bir karar verilerek yaşanan böyle bir olayın asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

“SEÇİM ÇALIŞANLARI DAHA YOĞUN BİR EĞİTİM ALACAKLAR”

Miesseler imzasıyla yayınlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Oy hakkı özgürce kullanılması, her koşulda korunması gereken yüksek demokratik bir hukuki varlıktır. Bergheim şehir yönetiminin birincil amacı, her vatandaşın oy kullanmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmaktır. Bu nedenle önümüzdeki seçimlerde seçim çalışanları böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için daha da yoğun bir eğitim alacaklar. Bergheim'daki önceki seçimlerin hiçbirinde, geçen pazar yapılan seçimde veya 46 sandık merkezinden ve yaklaşık 450 gönüllü sandık görevlisinin yer aldığı sandıkların herhangi birinde benzer bir olay yaşanmamıştır."