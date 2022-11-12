Berlin'de binlerce kişi; elektrik, ısınma ve kira ücretlerine üst sınır konulmasını ve maaşların yükseltilmesi talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında başlayan enerji krizi, hayatı derinden etkiliyor.

İki ülkenin savaşının enerji maliyetleri üzerinde oluşturduğu baskı, Avrupa'daki ülkelerin bütçelerinde gedik açılmasına neden oluyor.

Avrupa'da baskı ile karşı karşıya kalan ülkelerden biri de Almanya.

Pahalılık protesto edildi

Ülkede artan enerji fiyatları ve pahalılık protesto edildi.

Başkent Berlin'deki "Kızıl Saray" olarak bilinen belediye binası önünde toplanan binlerce kişi elektrik, ısınma ve kira ücretlerine üst sınır konulmasını ve maaşların yükseltilmesi talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Protestocular, bu enerji krizinde kazançlarını maksimize eden büyük şirketlere ve yüksek gelirlilere ek vergiler getirilmesini, böylece ihtiyacı olan insanlarla dayanışma gösterilmesini talep etti.

Almanya'da pahalılık protesto edildi

Pankartlar açıldı

Adil gelir dağılımı sağlanması yönünde slogan atan protestocular, daha sonra yürüyüşe geçti.

Protestocular, ayrıca fosil yakıtlardan daha hızlı şekilde uzaklaşılması istenen pankartlar açtı.