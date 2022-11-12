Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
322.498
1.01%
BTXN Coin
6.47
-11.73%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    Almanya'da pahalılık protesto edildi

    Berlin'de binlerce kişi; elektrik, ısınma ve kira ücretlerine üst sınır konulmasını ve maaşların yükseltilmesi talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.
    • 12.11.2022 - 21:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da pahalılık protesto edildi

    Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında başlayan enerji krizi, hayatı derinden etkiliyor.

    İki ülkenin savaşının enerji maliyetleri üzerinde oluşturduğu baskı, Avrupa'daki ülkelerin bütçelerinde gedik açılmasına neden oluyor.

    Avrupa'da baskı ile karşı karşıya kalan ülkelerden biri de Almanya.

    Pahalılık protesto edildi

    Ülkede artan enerji fiyatları ve pahalılık protesto edildi.

    Başkent Berlin'deki "Kızıl Saray" olarak bilinen belediye binası önünde toplanan binlerce kişi elektrik, ısınma ve kira ücretlerine üst sınır konulmasını ve maaşların yükseltilmesi talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

    Protestocular, bu enerji krizinde kazançlarını maksimize eden büyük şirketlere ve yüksek gelirlilere ek vergiler getirilmesini, böylece ihtiyacı olan insanlarla dayanışma gösterilmesini talep etti.

    Almanya'da pahalılık protesto edildi

    Pankartlar açıldı

    Adil gelir dağılımı sağlanması yönünde slogan atan protestocular, daha sonra yürüyüşe geçti.

    Protestocular, ayrıca fosil yakıtlardan daha hızlı şekilde uzaklaşılması istenen pankartlar açtı.

    Almanya da pahalılık protesto edildi #1

    Almanya da pahalılık protesto edildi #2

    Almanya da pahalılık protesto edildi #3

    Almanya da pahalılık protesto edildi #4


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    EYT'lilere ilk maaş ne zaman yatacak? EYT maaş ödemeleri...
    Gündem

    EYT'lilere ilk maaş ne zaman yatacak? EYT maaş ödemeleri...

    Muhalefet partilerinden asgari ücrete zam önerileri
    Gündem

    Muhalefet partilerinden asgari ücrete zam önerileri

    Görüş Bildir