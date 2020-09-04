Almanya'da PKK'lı terörist yargılanmaya başladı

Almanya'da yasa dışı olaylara karışan ve polise karşı mukavemet gösteren PKK bağlantılı kişinin Münih Başsavcılığı'ndaki yargılanma süreci başladı.

Türkiye'de masum insanlara yönelik düzenlenen birçok saldırıda izi bulunan kalleş terör örgütü PKK, yasa dışı yollardan kaçtığı Almanya'da adeta koruma altına alınıyordu.

PKK'lı teröristler gibi 15 Temmuz'da milletin iradesine kanlı bir darbe girişimiyle el koymaya kalkan Fetullahçı teröristlerin de 1 numaralı adresi Almanya oluyor.

Terör örgütlerinin yuvası haline dönen Almanya'da şaşırtıcı bir yargılama süreci başladı.

POLİSE SALDIRDI, PKK PAÇAVRASI AÇTI

Münih Başsavcılığı, 34 yaşında olan ve ismi açıklanmayan PKK'lı teröristi yargılamaya başladı.

Savcılığın iddialarına göre; PKK'lı terörist, Türkiye'de doğdu daha sonra Alman vatandaşlığına geçti.

Sanık, Kassel'de defalarca polise karşı şiddet olaylarına karıştı.

PKK'lı teröristin terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını ve PKK paçavralarını meydanlarda salladığı da tespit edildi.

Suç unsurlarına göre PKK'lı terörist, terör örgütü üyeliğinden yargılanacak.

Alman yargısının ne karar vereceği merak konusu.