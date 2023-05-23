Almanya'da PKK'lılar camiye saldırdı Almanya'nın Bad Bentheim kentinde bulunan camiye, bölücü terör örgütü PKK sempatizanlarınca saldırı düzenlendi.

AA

Almanya'da terör örgütü PKK sempatizanları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Bad Bentheim Camii'nin duvarlarına örgüt ve elebaşının isimlerini yazdı.

Bad Bentheim Cami Derneği Başkanı Hakkı Gümüşkuşak, "Camimize terör örgütü PKK ve örgüt liderinin adı yazılarak zarar verilmiştir." dedi.

"Zarar görmesine izin vermeyeceğiz"

Gümüşkuşak, dernek olarak faaliyet ve çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Yerel yönetim ve yerel siyasetçilerle, komşularımızla iyi ilişkiler içerisindeyiz. Beldemizde huzur ve güven ortamının bu şekilde zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz. Olayın resmi makamlar tarafından en kısa zamanda çözüleceğini umut ediyoruz.” diye konuştu.

Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.