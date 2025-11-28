Almanya'da polis şiddeti: Filistin destekçisi göstericiye yumruk attı İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri katletmeye devam ederken, dünyanın birçok ülkesinde toplanan binlerce kişi ise, düzenledikleri protestolar ile tepkilerini ortaya koyuyor. Ancak Almanya'da yaşanan olayda, polisin Filistin destekçisi göstericiye sert müdahalesi dikkat çekti.

Göster Hızlı Özet Almanya'da bir protestoda polis, Filistin yanlısı bir göstericiye yumruk attı.

Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından kınandı.

Görüntülerdeki polis şiddeti, Almanya'da ve dünya çapında tepki topladı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Dünyanın birçok ülkesinde toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla caddeleri ve meydanları doldurarak İsrail karşıtı protestolar düzenliyor. Bazı ülkelerde ise polisin sert müdahalesi dikkatlerden kaçmıyor. Son olay Almanya'da yaşandı... ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor. Abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken, hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada kınanıyor. FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİNDE POLİS ŞİDDETİ Gece gündüz bombalanan Gazze için dünya genelinde protesto gösterileri düzenlenirken, bazı ülkelerde Filistin'i destekleyen göstericiler, polis şiddetiyle karşılaşıyor. Bunlara son örnek Almanya'da yaşandı. GÖSTERİCİYE YUMRUK ATTI Polis şiddetiyle sürekli gündem olan Almanya'da, Filistin'i destekleyenler bir araya geldi. Ancak polis, destek protestosu düzenleyen göstericilere sert müdahalede bulundu. Yaşanan olayda polis, bir göstericiye acımasızca yumruk attı. ALMAN POLİSİNE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ Filistin yanlısı protestoda bir polis memurunun kadın göstericiyi yumruklayarak gözaltına aldığı anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Söz konusu görüntüler tepkilere neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere, "Alman polisi: Soykırım yapma hakkını, protesto edenleri yumruklayarak koruyor. Bazı gelenekler asla ölmez. Sadece yeni bir üniforma alırlar." şeklinde yorumlar yapıldı. Dünya Haberleri Donald Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yakında başlayacak

Hong Kong'da gökdelen yangını faciası: Can kaybı 94'e yükseldi

Donald Trump'tan "üçüncü dünya ülkeleri" çıkışı: Gelen göçü kalıcı olarak durduracağım