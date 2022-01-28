Almanya'da rahip, cinsel istismardan yargılandı

Katolik rahip Hans U., 7 ila 13 yaşları arasındaki çocuklara cinsel istismar suçundan gözaltına alındı.

Almanya’nın Köln kentinde, Katolik rahip olarak görev yapan 71 yaşındaki Hans U., 7 ila 13 yaşları arasındaki çocuklara cinsel istismar suçundan yargılandı.

23 Kasım 2021'den bu yana yargılanan rahip, çıkarıldığı mahkemede 2 çocuğa cinsel istismar suçuna ek olarak başka bir tanığın daha ifade vermesinin ardından tutuklandı.

Köln Bölge Mahkemesi Sözcüsü Jan Orth, “Kasım ayından bu yana devam eden esas duruşmanın bir parçası olarak, sanıklar tarafından olası cinsel saldırılar hakkında mahkemeye rapor veren başka bir mağdur daha tespit edildi." dedi.

EVLATLIK KIZI: 2 KEZ HAMİLE BIRAKTI

Rahibin, 1970 yılının sonunda Bonn'daki bir çocuk bakımevinden himayesine aldığı 2 çocuğun verdikleri ifadede defalarca tecavüze uğradıkları açıklandı. Rahibin mahkemede ifade veren bir diğer evlatlık kızı ise Hans U. tarafından iki kez hamile kaldığını belirtti.