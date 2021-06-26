Almanya’da Rote Mauritius posta pulu açık artırma ile satıldı

Dünyanın en pahalı posta pullarından olan Rote Mauritius, 8 milyon euroya alıcı buldu. Pulun yeni sahibinin adı açıklanmadı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Ludwigsburg kentindeki Gartner Müzayede Evi dünyanın en pahalı posta pullarından biri olan Rote Mauritius’u açık artırma ile satışa sundu.

1847 Mauritius 1d Ball Cover olarak da bilinen pul, 8 milyon euroya alıcı buldu.

Rote Mauritius’un yeni sahibinin kimliği açıklanmadı.

Müzayede evinden yapılan açıklamada şahsın Almanca konuştuğu belirtildi.

DÜNYADA 3 TANE

İlk kez bir kostüm balosu davetiyesi için gönderilen zarfın üzerinde bulunan pulda, özel bir damga bulunuyor.

Söz konusu zarflardan dünyada 3 adet bulunuyor.

Satılık olmadığı belirtilen diğer 2 zarftan biri İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’de, diğeri ise İngiltere’nin başkenti Londra'daki Britanya Kütüphanesi’nde bulunuyor.