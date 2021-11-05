Almanya'da Rus Büyükelçiliği önünde diplomat ölü bulundu

Berlin polisi, elçilik binası önünde kaldırımda cesede rastladı. Rusya, diplomata otopsi yapılmasını reddederken, Almanya'dan açıklama geldi.

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği, ölüm haberiyle gündeme geldi.

Almanya’da 19 Ekim’de yaşanan olayda, bir Rus diplomat elçilik binası önünde ölü bulundu.

KALDIRIMDA CESET BULUNDU

Spiegel dergisinin haberinde, Berlin polisinin, 19 Ekim saat 07.20’de Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği önündeki yaya kaldırımında bir ceset bulduğu belirtildi.

BİNADAN DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Haberde, Behren Caddesi’ndeki elçilik binasının üst katından düştüğü sanılan 35 yaşındaki diplomatın, 2019’dan beri büyükelçilikte ikinci katip olarak akredite olduğu kaydedildi.

Alman güvenlik makamlarının, bu kişiyi Rus iç istihbarat servisi FSB’nin çalışanı olarak değerlendirdiği aktarılan haberde, söz konusu diplomatın ayrıca FSB’nin üst makamlarından bir kişiyle akraba olduğu iddia edildi.

OTOPSİ YAPILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Rus Büyükelçiliği'nin diplomatın cesedinde otopsi yapılmasına izin vermediği belirtilen haberde, ölen kişi diplomatik statüye sahip olduğu için Alman savcılığın ölümle ilgili soruşturma yapamadığı ifade edildi.

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ: TRAJİK KAZA

Haberde, diplomatın cesedinin Rusya’ya götürüldüğü bilgisi paylaşılarak, Rus Büyükelçiliği'nin de olay hakkında "trajik bir kazadan" söz ettiği ve "etik sebeplerle" yorum yapmadığı kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de bakanlığın konuyu bildiğini belirterek, söz konusu kişinin özel hayatının mahremiyetinden dolayı olaya ilişkin ayrıntı veremeyeceğini kaydetti.



