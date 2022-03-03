Almanya'da Rus milyarderin yatına el konuldu

600 milyon dolar değerindeki yat, Almanya yetkililerce alıkonuldu. Ukrayna'dan deniz aracıyla ilgili "Bize gönderin" çağrısı yapıldı.

Ukrayna'da yoğunlaşan saldırılar, Rusya'yı giderek artan uluslararası ambargonun içine çekmiş durumda.

Almanya, Kiev yönetimine askeri destekte bulunacağını açıklarken, diğer taraftan Rus milyarder Alisher Usmanov'un yatına, Hamburg'daki tersanede el konuldu.

600 MİLYON DOLARLIK YAT

156 metrelik yatın değeri 600 milyon dolar ve brüt tonaj açısından dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul ediliyor.

Guardian'ın aktardığına göre, yata çarşamba günü el konuldu. Lüks deniz aracının sahibi Usmanov, Ukrayna saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği'nden yaptırımlarla karşı karşıya kalan milyarderler listesinde yer alıyor.

UKRAYNA: BİZE GÖNDERİN, FÜZELERLE DONATALIM

Usmanov'un temsilcileri, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraschenko, yatın Ukrayna'ya gönderilmesi ve füze kruvazörü olarak yeniden donatılması çağrısında bulundu.

Usmanov, Dilbar adındaki yatı, 2016 yılında 600 milyon dolara Bremen merkezli gemi yapımcısı Lürssen'den satın aldı.