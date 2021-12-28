Almanya'da salgın tedbirleri protesto edildi

Çeşitli kentte gösteriler düzenlenirken, polisle göstericiler arasında gerilimli anlar yaşandı.

Koronavirüs tedbirlerine karşı Almanya'da gösteriler düzenlendi.

Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Cottbus, Halle, Gera, Bautzen, Leipzig, Saarbrücken, Fulda, Kaiserslautern, Koblenz'in de aralarında olduğu birçok kentte, koronavirüs tedbirleri protesto edildi.​​​​​​​

GÖSTERİDE ORTALIK KARIŞTI

Saksonya polisi tarafından yapılan açıklamada, Bautzen kentinde düzenlenen izinsiz gösteride polisin eylemcileri durdurmak istediği, ancak bu sırada polise yönelik maytap ve şişelerle yoğun bir saldırıda bulunulduğu aktarıldı.

Almanya’da koronavirüs önlemleri protesto edildi ViDEO

100'DEN FAZLA GÖZALTI

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 10’un üzerinde polisin yaralandığı ve bazı araçların zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, polisin de göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandığı belirtildi.

Açıklamada 100’ün üzerinde kişinin gözaltına alınarak kimliklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

PROTESTOLARA KATILAN KİŞİ SAYISI

Öte yandan ülke medyasında, Rostock kentinde 6 bin 500, Schwerin’de 2 bin 700, Cottbus’ta 3 bin, Magdeburg’da 5 bin, Saarbrücken’de 3 bin, Kaiserslautern’de 1500 ve Fulda’da 1000 kişinin gösterilere katıldığı aktarıldı.