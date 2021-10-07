Almanya'da seçimi kaybeden Armin Laschet istifa etti

Almanya'da başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Angela Merkel'in halefi Armin Laschet, partisi CDU'nun liderliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Almanya, 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel'in yerine seçilecek lideri oylamak için 26 Eylül'de sandık başına gitmişti.

BAŞBAKANLIK YARIŞINI KAYBETTİ

Ülkede resmi olmayan sonuçlara göre Olaf Scholz'un liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,7'sini, Armin Laschet'in lideri olduğu Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) 24,1'ini aldı. SPD, 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı.

Scholz liderliğindeki SDP'nin yüzde 14,8 ile üçüncü olan Yeşiller Partisi ve yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer alan Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon kurması bekleniyor.

PARTİ LİDERLİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Angela Merkel'in halefi Hristiyan Demokrat Armin Laschet, seçim sonuçları sonrası parti genel başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.