Su baskınlarının getirdiği ağır yıkımın üzerinden aylar geçti. Süreçlerdeki tıkanıklıklar, yıkılan yapıların onarılmasını zorlaştırıyor.

Almanya, geçen yıl temmuz ayında, ülke tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı.

Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında evler, araçlar ve altyapıda ağır hasar oluşurken, onlarca can kaybı kayıtlara geçti.

8 AY GEÇTİ, MANZARA AYNI

Yerel ve federal hükümetler ise felaketin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen oluşan ağır hasarı henüz tam anlamıyla onarabilmiş değil.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak nitelendirilen ülkede ortaya çıkan bürokratik engeller, yaraların sarılmasını yavaşlatıyor.

Almanya'da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı ViDEO

SÜREÇ YAVAŞ İLERLİYOR

Diğer taraftan sigorta şirketlerinin ödemeler konusunda yetersiz kalması da sürecin aksamasına yol açan bir diğer etken olarak öne çıkıyor.

Söz konusu iki eyalette meydana gelen sel felaketinin üzerinden 40 gün geçmesine rağmen, bölge temizlenememiş; içme suyu, elektrik ve kanalizasyon sorunları da tam olarak çözülememişti.

YAPILAR YIKIK HALDE

Yaşananlar, Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'nın afetlere hazır olmadığını gösteriyor.

Sel mağdurları, yaşadıkları sıkıntılarla ilgili şikayetlerini dile getirerek, bir türlü çözüm üretilememesinden yakınıyor. Onarılmayı bekleyen birçok ev ve iş yeri kameraya yansıdı.