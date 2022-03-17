Petrol
106.75
8.91%
Euro
16.41
1.59%
Dolar
14.75
0.90%
Altın
921.58
1.87%
Borsa
2134
2.14%
Bitcoin
601.544
1.56%
BTXN Coin
39.25
0.10%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C
    Almanya'da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı

    Almanya'da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı

    Su baskınlarının getirdiği ağır yıkımın üzerinden aylar geçti. Süreçlerdeki tıkanıklıklar, yıkılan yapıların onarılmasını zorlaştırıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.03.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 18:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Almanya, geçen yıl temmuz ayında, ülke tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı.

    Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında evler, araçlar ve altyapıda ağır hasar oluşurken, onlarca can kaybı kayıtlara geçti.

    8 AY GEÇTİ, MANZARA AYNI

    Yerel ve federal hükümetler ise felaketin üzerinden 8 ay geçmesine rağmen oluşan ağır hasarı henüz tam anlamıyla onarabilmiş değil.

    Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak nitelendirilen ülkede ortaya çıkan bürokratik engeller, yaraların sarılmasını yavaşlatıyor.

    Almanya'da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı ViDEO

    SÜREÇ YAVAŞ İLERLİYOR

    Diğer taraftan sigorta şirketlerinin ödemeler konusunda yetersiz kalması da sürecin aksamasına yol açan bir diğer etken olarak öne çıkıyor.

    Söz konusu iki eyalette meydana gelen sel felaketinin üzerinden 40 gün geçmesine rağmen, bölge temizlenememiş; içme suyu, elektrik ve kanalizasyon sorunları da tam olarak çözülememişti.

    YAPILAR YIKIK HALDE

    Yaşananlar, Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'nın afetlere hazır olmadığını gösteriyor.

    Sel mağdurları, yaşadıkları sıkıntılarla ilgili şikayetlerini dile getirerek, bir türlü çözüm üretilememesinden yakınıyor. Onarılmayı bekleyen birçok ev ve iş yeri kameraya yansıdı.

    Almanya da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı #1

    Almanya da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı #2

    Almanya da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı #3

    Almanya da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı #4

    Almanya da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı #5

    Almanya da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı #6

    Almanya da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı #7

    Almanya da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı #8

    Almanya da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı #9

    Almanya da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı #10

    Almanya da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı #11

    Almanya da sel felaketinin yaraları henüz sarılamadı #12


    İlginizi Çekebilir

    Ali Farag'dan Ukrayna ve Filistin mesajı
    Dünya

    Ali Farag'dan Ukrayna ve Filistin mesajı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Beyoğlu’nda, tartışma sırasında pitbull saldırtan şahsa hapis istemi
    3. Sayfa

    Beyoğlu’nda, tartışma sırasında pitbull saldırtan şahsa hapis istemi

    Görüş Bildir