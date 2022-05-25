Almanya'da, seyahat kısıtlamaları gevşetiliyor

Vaka sayılarının düşmesiyle ülkeye girişlerde geçerli olan aşı yaptırma, hastalığı atlatma ve negatif test sonucu isteme kurallarının, 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağı açıklandı.

Almanya’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler vakaların düşmesinin etkisiyle gevşetiliyor.

Salgın sürecinde uygulanan seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesine yönelik yeni adımlar atıldı.

Açıklama, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’tan geldi.

İHA’nın haberine göre; Lauterbach, Almanya'ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1 Haziran'dan itibaren yaz dönemi için kaldıracaklarını açıkladı.

Lauterbach, "Ağustos sonuna kadar ülkeye girişlerde 3G kuralını askıya alacağız.” ifadelerini kullandı.

Karar, ağustos sonuna kadar geçerli

Açıklama kapsamında, 1 Haziran'dan itibaren Almanya'ya dönen vatandaşlar ve ülkeye gelen yolcular artık aşılandıklarına, koronavirüs geçirdiklerine veya test sonuçlarının negatif olduğuna dair belge sunmak zorunda olmayacak.

Karar, ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak.

Mutasyon görülen bölgelerden gelenler için katı kurallar geçerli

Şu anda geçerli olan ülkeye giriş yönetmeliğine göre, 12 yaşın üzerindeki tüm kişiler için 3G kuralı geçerli. Virüsün mutasyon türlerinin görüldüğü bölgelerden gelen yolcular için ise katı kurallar geçerli olmaya devam edecek.

Bu bölgelerden gelen yolcular, aşılanmış veya iyileşmiş olsalar bile Almanya'da 14 günlük karantinaya girmeleri gerekecek.

“Küresel salgına karşı temkinli olmalıyız”

Mutasyonların görüldüğü bölgelere yönelik açıklamalarında Lauterbach, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir mutasyonun tespit edildiği ve tehlike arz edebilecek bölgeler olursa ülkeye girenler karantinaya alınmalı. Yaz aylarındaki daha düşük insidans değerlerinde bile küresel salgına karşı temkinli olmalıyız.”

Kural değişikliğinin kabinenin onayına sunulması, kabine tarafından kabul edilmesi ve derhal yürürlüğe girmesi bekleniyor.

