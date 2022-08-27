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    Almanya’da şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu

    Ülke'de yaşanan şiddetli yağış su baskınlarına neden olurken, birçok etkinlik de iptal edildi.
    • 27.08.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 16:13
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    Almanya’da şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu

    Almanya'da uzun süredir devam eden sıcak ve kuru hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Brandenburg eyaletinde dün akşam başlayan saatlerinde şiddetli yağış başladı.

    Yağış nedeniyle birçok caddeyi ve binaların bodrum katlarını su bastı.

    Ostprignitz-Ruppin bölgesindeki Neuruppin kentinde de bir spor salonu sular altında kalırken, Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda olumsuz hava şartlarından dolayı sorunlar yaşandı.

    Su baskınları yüzme havuzuna benzetildi

    Almanya, "BZ" gazetesi haberinde Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda personelin güvenlik kontrolünden geçtiği bir odada tavandan yüksek miktarda su aktığı bilgisini geçti.

    Haberde, havalimanın önündeki taksi durağında ve şirketlerin ürünlerini havalimanına getirdiği bölgede de su baskınları olduğu, buradaki durumun zaman zaman yüzme havuzunu andırdığı kaydedildi.

    Konserler iptal edildi

    Berlin’de ayrıca şiddetli yağmurdan dolayı konserler iptal edildi, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Bellevue Sarayı’nda düzenlediği halk şenliği de erken sonlandırıldı.

    Bazı bölgelere yıldırım düştü

    Baden-Württemberg eyaletinin Karlsruhe kentinde bir depoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle çevrede bulunan binalar güvenlik önlemi kapsamında tahliye edildi.

    AA'nın aktarımına göre; Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) ülkenin doğusunda ve güneyinde şiddetli yağmurun bugün de devam edeceği ve yer yer metrekare başına saatte 30 ila 60 litre arasında yağmur yağabileceği uyarısında bulundu.


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