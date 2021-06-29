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Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti

Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti

Ülkede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hatayı durma noktasına getirdi. Şiddetli rüzgar çatıları uçururken, caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.