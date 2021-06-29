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    Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti

    Ülkede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hatayı durma noktasına getirdi. Şiddetli rüzgar çatıları uçururken, caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 17:31
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    Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti

    Almanya’da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

    Akşam saatlerinde Bavyera, Baden Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde, fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu.

    Baden-Württemberg eyaletinin Stuttgart kentinde cadde ve sokaklar göle döndü.

    Bazı tüneller sular altında kaldı.

    Şiddetli rüzgar, Stuttgart Devlet Opera binasının çatısını uçurdu.

    Ağaçlar yerinden söküldü.

    EKİPLER YETERSİZ KALDI

    Bazı noktalarda dolu yağışı görüldü.

    Metro seferleri durdurulurken, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin gelen çağrılara yetişmekte yetersiz kaldığı belirtildi.

    Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti VİDEO

    Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti #1

    ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

    Bavyera eyaletine bağlı Aşağı Frankonya'da da caddeler ve evlerin bodrum katları sular altında kaldı.

    Kapalı garajlardaki araçlar suya gömüldü.

    Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti #2

    RÜZGAR HIZI 85 KİLOMETRE

    Almanya Meteoroloji Servisi (DWD), fırtınanın bugün de devam edeceğini belirtti.

    Rüzgarın hızının saatte 85 kilometreye ulaşacağı konusunda vatandaşlar uyarıldı.

    Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti #3

    Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti #4

    Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti #5

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