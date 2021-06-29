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- Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti
Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti
- İHA
- 29.06.2021 - 17:25
- Güncelleme : 29.06.2021 - 17:31
Almanya’da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde Bavyera, Baden Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde, fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu.
Baden-Württemberg eyaletinin Stuttgart kentinde cadde ve sokaklar göle döndü.
Bazı tüneller sular altında kaldı.
Şiddetli rüzgar, Stuttgart Devlet Opera binasının çatısını uçurdu.
Ağaçlar yerinden söküldü.
EKİPLER YETERSİZ KALDI
Bazı noktalarda dolu yağışı görüldü.
Metro seferleri durdurulurken, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin gelen çağrılara yetişmekte yetersiz kaldığı belirtildi.
Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etti VİDEO
ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ
Bavyera eyaletine bağlı Aşağı Frankonya'da da caddeler ve evlerin bodrum katları sular altında kaldı.
Kapalı garajlardaki araçlar suya gömüldü.
RÜZGAR HIZI 85 KİLOMETRE
Almanya Meteoroloji Servisi (DWD), fırtınanın bugün de devam edeceğini belirtti.
Rüzgarın hızının saatte 85 kilometreye ulaşacağı konusunda vatandaşlar uyarıldı.