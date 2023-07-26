Almanya'da sığınmacıların kamu yararına çalışması isteniyor Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki yerel siyasetçiler bir araya gelerek, ülkedeki sığınmacıların kamu yararına işlerde çalıştırılmalarını talep etti. Böylelikle sığınmacılar toplum yararına katkı yapmaları sağlanacak.

AA

Almanya'da yoğun sığınmacı talebi var. Bu sığınmacıların kamu yararına işlerde çalıştırması beklentisi masaya yatırıldı. Ayrıca mültecilerin de çalışmadan destek almasının önüne geçilmek isteniyor.

Alman yetkililer sığınmacıların kamu görevinde çalışmasını istiyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Parti'li (CDU) Baden-Württemberg eyaleti İl Meclisleri Başkanı Joachim Walter, meclis toplantısında bir açıklama yaparak sığınmacıların alternatif olarak kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışmaları, sosyal kabul açısından önemli olacağını bildirdi.

Baden-Württemberg Belde Meclisleri Başkanı Steffen Jaeger de belde meclisi toplantısında ülkedeki sığınmacıların durumuna değindi.

"Bireyler toplumun başarısına katkıda bulunmalı"

Jaeger, Almanya'nın yardıma ihtiyaç duyanlara el uzattığını belirterek, şu ifadelerini kullandı:

Devlet, her bireyin kendi imkanları ölçüsünde toplumun başarısına da katkıda bulunmasını bekleyebilmelidir. Örneğin, kamu yararı işleriyle.

"Almanya'da çalışmak istemeyen göçmenler var"

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt ise Almanya'da çalışmak istemeyen göçmenlerin olduğuna işaret ederek, sosyal yardım alan göçmenlere daha az ödeme yapılmasını önererek şöyle konuştu:

Parasal yardım azaltılmalı