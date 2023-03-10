Almanya'da kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi ölürken, 8 kişi ise ağır yaralandı.

Almanya, gece saatlerinde yaşanılan saldırıyla sarsıldı..

Hamburg şehrinde kilisenin bulunduğu bölgede, saat 21.00'de bir silahlı saldırı meydana geldi.

7 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda ilk belirlemeye göre 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise ağır yaralandı.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu, çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Saldırganlar aranıyor

Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, kaçan saldırganlar aranıyor.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.