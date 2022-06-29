Almanya’da, silahlı soygun: Para nakil aracından kasaları çaldılar

Berlin'de, Postbank önündeki para nakil aracı, silahlı şahıslar tarafından soyuldu. Paraların bulunduğu kasaları çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

Almanya’da, Berlin'in merkezde yer alan Wilmersdorf ilçesindeki Postbank önünde bulunan para nakil aracı, silahlı bir soygunun hedefi oldu.

Saldırganlar, araçtaki görevlilere biber gazı sıktıktan sonra havaya ateş açtı.

“3 el ateş edildi”

Para kasalarını çalan şahıslar, hızla kayıplara karıştı.

Bir görgü tanığı, çığlık sesleri duyduğunu ve ardından en az 3 el ateş edildiğini belirtti.

Berlin'de para nakil aracı soyuldu VİDEO



4 kişi yaralandı

İHA’nın haberine göre; saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, 2'si banka çalışanı olmak üzere 4 kişi yaralandı. Polis Sözcüsü Martin Dams, yaralıların gazdan etkilendiğini ifade ederek, "Şimdiye kadar edindiğimiz bilgiye göre 2 saldırgan var. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise ayakta tedavi edildi." dedi.