Petrol
114.09
0.25%
Euro
17.4273
-0.72%
Dolar
16.6445
-0.23%
Altın
971.93
-0.43%
Borsa
2402
-3.55%
Bitcoin
336.659
-3.35%
BTXN Coin
6.66
-6.19%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Almanya’da, silahlı soygun: Para nakil aracından kasaları çaldılar

    Berlin'de, Postbank önündeki para nakil aracı, silahlı şahıslar tarafından soyuldu. Paraların bulunduğu kasaları çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.
    • 29.06.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya’da, silahlı soygun: Para nakil aracından kasaları çaldılar

    Almanya’da, Berlin'in merkezde yer alan Wilmersdorf ilçesindeki Postbank önünde bulunan para nakil aracı, silahlı bir soygunun hedefi oldu.

    Saldırganlar, araçtaki görevlilere biber gazı sıktıktan sonra havaya ateş açtı.

    “3 el ateş edildi”

    Para kasalarını çalan şahıslar, hızla kayıplara karıştı.

    Bir görgü tanığı, çığlık sesleri duyduğunu ve ardından en az 3 el ateş edildiğini belirtti.

    Berlin'de para nakil aracı soyuldu VİDEO

    4 kişi yaralandı

    İHA’nın haberine göre; saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, 2'si banka çalışanı olmak üzere 4 kişi yaralandı. Polis Sözcüsü Martin Dams, yaralıların gazdan etkilendiğini ifade ederek, "Şimdiye kadar edindiğimiz bilgiye göre 2 saldırgan var. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise ayakta tedavi edildi." dedi.

    Almanya’da, silahlı soygun: Para nakil aracından kasaları çaldılar #1


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Arda Turan, cinsel taciz davasından beraat etti
    3. Sayfa

    Arda Turan, cinsel taciz davasından beraat etti

    Maltepe'de sepetli motosikletten düşen çocuk
    3. Sayfa

    Maltepe'de sepetli motosikletten düşen çocuk

    Görüş Bildir