Almanya'da sinema salonuna yönelik kundaklama girişimi

İHA

Almanya'nın Krefeld şehrindeki bir sinema salonundan silah sesleri yükseldi...

Krefeld polisinden edinilen bilgilere göre, erkek şüpheli, bir sinema salonuna yönelik kundaklama girişiminde bulundu.

POLİS TARAFINDAN VURULDU

Yangın çıkarmaya çalışan erkek şüpheli polis tarafından vurularak yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken, şahsın tek başına hareket ettiğini değerlendiren polis yerel halk için devam eden bir tehlikenin olmadığını açıkladı.

Yaralanan sivilin olup olmadığını belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.