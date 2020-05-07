Almanya'da sonbahardan önce ikinci korona dalgası uyarısı

"Salgının ortasında yaşıyoruz" diyen Alman yetkililer, koronavirüsün uzun süre yok edilemeyeceği görüşünde...

Koronavirüsüle mücadele eden Almanya'da Başbakan Angela Merkel hükümeti, ikinci aşamaya geçerek, bazı tedbirleri gevşetme kararı aldı.

Almanya ekonomisi tekrar açılırken, Alman yetkililer ise ikinci bir salgın dalgası yaşanabileceği konusunda endişeli...

Robert Koch Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının düştüğünü ancak, bunun net bir sinyal olmadığını söyledi.

SONBAHARDAN ÖNCE İKİNCİ DALGA YAŞANABİLİR

Schaade, insanların davranışlarına bağlı olarak sonbahardan önce ikinci bir koronavirüs dalgası yaşanabileceği konusunda uyardı.

Almanya'da 166 binden fazla vaka kayıtlara geçerken, 7 binden fazla ölüm yaşandı.

(Lars Schaade)

"KORONAVİRÜS, UZUN SÜRE BİZİMLE OLACAK"

Merkel'in özel kalemi Helge Braun, pandemi sonrası hayata geçmediklerini belirterek, "Aksine bir salgının ortasında yaşıyoruz, bir süreliğine bizimle birlikte olacak. En azından bu yıl için ve bu çok iyimser." dedi.

Mart ayında karantina ilan edilen Almanya'da, geçtiğimiz hafta cuma gününden bu yana en fazla sayıda yeni vaka kaydedilmesine rağmen, yeni vakaların düşme eğilimi bozulmadı.

ACİL DURUM FRENİ MEKANİZMASI

Merkel, kısıtlamaları kolaylaştırma adımlarını açıklamıştı. Bununla birlikte, Almanya'da "acil durum freni" mekanizması vakalarda olası bir artışa karşı hazır halde bekletiliyor.

Schaade, toplumu yeniden açmaya çalışmanın haklı olduğunu söyledi, diğer taraftan pandeminin muhtemelen daha fazla ay süreceğini ifade etti ve ekledi: "Tüm önlemler belli bir risk taşıyor."





YÜZDE 6,3'LÜK KÜÇÜLME BEKLENTİSİ

Berlin yönetimi, 750 milyar euroluk teşvik paketine rağmen ekonominin bu yıl yüzde 6,3 oranında daralma yaşayacağını öngörüyor.

Almanya'da sanayi üretimi mart ayında yüzde 9,2 düştü. Bu veri, 1991'den bu yana en hızlı düşüş olarak kayıtlara geçti.