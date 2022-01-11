Almanya’da tarihi geçmiş koronavirüs aşıları uygulandı

Avrupa ülkesi, 1800 kişiye yanlış aşıların uygulanmasını konuşuyor. Gelişmenin ardından iki çalışanın görevine son verildi.

Almanya'da yanlış aşı uygulandığı ortaya çıktı.

Bavyera eyaletinin Ebersberg bölgesindeki aşı merkezini işleten Tresec şirketinden yapılan yazılı açıklamada, hatalı etiketlenmeden kaynaklı olarak, aşı merkezinde 4-6 Ocak tarihlerinde son kullanım tarihi 31 Aralık 2021 olan BioNTech aşısı kullanıldı.

KALİTE KONTROLÜ SIRASINDA FARK EDİLDİ

Olayın rutin kalite kontrolü sırasında işletmeci şirket tarafından fark edildiği ve Ebersberg bölge yönetimine bildirildiği aktarılan açıklamada, ilgili vatandaşların da bilgilendirildiği ifade edildi.

ÜCRETSİZ ANTİKOR TESTİ VE YENİDEN AŞI SEÇENEKLERİ SUNULDU

Açıklamada aşının, uygulanan kişilerin sağlığına olumsuz etkilerinin beklenmediği belirtilerek, ilgili kişilerin aşı merkezinde ücretsiz antikor ölçümü yapabileceği ve gerektiğinde tekrar aşı olabileceği bilgisi paylaşıldı.

1800 KİŞİ ETKİLENDİ, İKİ ÇALIŞAN GÖREVDEN ALINDI

Açıklamada, söz konusu olay nedeniyle iki çalışanın görevine son verildiği de kaydedildi.

Tresec şirketinin müdürü Liam Klages, ülke basınına yaptığı açıklamada, söz konusu olaydan yaklaşık 1800 kişinin etkilendiğini belirtti.