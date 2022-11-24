Almanya'da tasarruf adımları: Vekillerin su ısıtıcıları sökülecek

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisi, milletvekillerinin ve meclis personelinin bürolarındaki ani su ısıtıcılarının söküleceğini duyurdu.

Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji krizine girdi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlarla gaz ve dolayısıyla elektrik darboğazına düşen Avrupa ülkeleri kara kışa hazırlanıyor.

Bu kapsamda ülkelerin tasarruf adımları peş peşe geliyor.

Alman vekillerin su ısıtıcıları sökülecek

Bu kapsamda Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisi, global enerji krizi nedeniyle milletvekillerinin ve meclis personelinin bürolarındaki ani su ısıtıcılarının söküleceğini duyurdu.

AA'nın haberine göre ülkenin en kalabalık eyaleti KRV'nin Meclis Başkanı Andre Kuper, milletvekillerine gönderdiği bildiride, bürolarda bulunan ani su ısıtıcıların 1 Aralık'tan itibaren söküleceğini bildirdi.

Kuper'in duyurusunda ani su ısıtıcıların en çok enerji tüketen cihazlardan biri olduğu belirtilerek bunların kaldırılarak yılda 370 bin kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlanacağı ifade edildi.

Hareket dedektörleri yerleştirilecek

Meclis Başkanı ayrıca, bildiride, meclis koridorlarına hareket dedektörleri yerleştirileceğini, böylece ısıtma tüketiminde yüzde 6, elektrik tüketiminde ise yüzde 15'lik bir tasarruf sağlanmasının hedeflendiği bilgisini paylaştı.

Gelecek yıldan itibaren çatıya güneş enerji panellerinin yerleştireceğini duyuran Kuper, böylece meclisin enerji tüketiminin azaltılması konusunda "rol model" olacağını, 2030'a kadar iklim nötrlüğüne ulaşılmasının hedeflendiğini ifade etti.