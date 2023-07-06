Almanya'da terör operasyonu: Şüpheliler gözaltına alındı

Alman güvenlik güçleri, terör örgütü şüphelilerine operasyon düzenledi.
Terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle birçok isim gözaltına alındı.
Federal Başsavcılık, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde Tacikistan vatandaşları Mukhammadshujo A, Nuriddin K, Shamshud N, Said S. ve Raboni Z, Kırgızistan vatandaşı Abrorjon K. ve Türkmenistan vatandaşı Ata A.'yı yakaladı.
Zanlılara DEAŞ suçlaması
Yedi zanlı, “ülke içinde bir terör örgütü kurmak ve bu örgüte üye olmak" ile DEAŞ terör örgütünü desteklemekle suçlanıyor.
2022’de Ukrayna’daki savaş başladıktan sonra Almanya’ya gelen zanlıların, kamuoyunda yankı uyandıracak DEAŞ adına saldırıları düzenlemek hedefiyle Haziran 2022’de bir örgüt kurduğu belirtildi.
Almanya'da saldırı yapacakları yerleri araştırdılar
Zanlıların planlarını gerçekleştirmek için Almanya’da saldırı yapacakları olası yerleri araştırdığı ve silah temin etmeye çalıştığı ancak gözaltı işlemine kadar somut bir saldırı planının bulunmadığı kaydedildi.
Terör örgütüne para topladılar
Abrorjon K. dışındaki diğer zanlıların, Nisan 2022’den beri DEAŞ için topladıkları parayı birçok kez örgüte aktardığı ifade edildi.
Zanlılar, tutuklama talebiyle bugün ve yarın hakim karşısına çıkarılacak.
Hollanda'da 2 kişi gözaltında
Öte yandan zanlılara yönelik operasyonun, Hollanda makamlarıyla iş birliği içinde gerçekleştiği ve Hollanda’da da 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.