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    Almanya’da terör örgütü PKK üyesi olduğu söylenen bir kişi tutuklandı

    Almanya’da, terör örgütü PKK'nın organizasyondan sorumlu bir üyesi olduğu iddia edilen Özgür A'nın tutuklandığı açıklandı.
    • 03.05.2022 - 02:15
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    Almanya’da terör örgütü PKK üyesi olduğu söylenen bir kişi tutuklandı

    Federal Başsavcılıktan konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlandı.

    28 Nisan’da hakkında tutuklama emri çıkarılan Türk vatandaşı Özgür A’nın 29 Nisan’da Bremen kentinde yakalandığı ve evinin arandığı belirtildi.

    Açıklamada, zanlının terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlandığı aktarıldı.

    "Bağış paralarını finanse ediyordu"

    Özgür A’nın Mayıs 2018’den beri PKK kadrosunda bulunduğu aktarılan açıklamada, zanlının çeşitli dönemlerde Hamburg, Berlin, Saarland/Rheinland-Pfalz’da sözde bölge sorumlusu olduğu ifade edildi.

    Açıklamada, bu kişinin ağırlıklı olarak örgüt için "bağış paralarının" toplanmasını takip ettiği, özellikle Berlin’de bizzat potansiyel bağışçıların ödeme yapmalarını sağladığı kaydedildi.

    Almanya’da terör örgütü PKK üyesi olduğu söylenen bir kişi tutuklandı #1

    Organizasyon ve propaganda işlerinden sorumlu

    AA'nın haberine göre, zanlının aynı zamanda örgütte organizasyon, personel ve propaganda işlerinin koordinasyonundan sorumlu olduğu, bölge sorumlusu olarak da kendisine bağlı olanlara talimat verdiği ve gelişmeler hakkında onlardan bilgi aldığı belirtilen açıklamada, Özgür A’nın örgütün sözde Avrupa sorumlularına da rapor verdiğinin altı çizildi.

    Açıklamada, Özgür A’nın 30 Nisan’da hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.​​​​​​​


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