Almanya'da terör örgütü PKK üyesine 4 yıl 5 ay hapis cezası
İHA

Almanya’da PKK’nın sözde bölge sorumlusu olan 58 yaşındaki Abdullah Ö. hapis cezasına çarptırıldı.

Örgüt için 900 bin euro para topladı

Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, Abdullah Ö.’nün örgütünün üst düzey yöneticisi ve Hessen, Rheinland-Pfalz ve Baden-Württemberg bölgelerinin sözde sorumlusu olduğunu belirterek, örgüt için 2020-2021 yılları arasında 900 bin euro para topladığını ifade etti.

Almanya'da terör örgütü PKK üyesine 4 yıl 5 ay hapis cezası

4 yıl 5 ay hapis cezası

Abdullah Ö.’nün Fransa'da da aynı suçtan 3 yıl tutuklu bulunduğunu açıklayan Mahkeme, Abdullah Ö.’yü 4 yıl 5 ay hapis cezası çarptırdı.