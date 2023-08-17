Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarından camiye çirkin saldırı Almanya’da bir caminin dış duvarına terör örgütü PKK yandaşları tarafından terör örgütünün adı sprey boya ile yazıldı.

İHA

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Hannover kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği‘ne (DİTİB) bağlı Hannover Merkez Camii’ne yerel saat 04.30 sularında terör örgütü PKK yandaşları tarafından terör örgütünün adı sprey boya ile yazıldı.

“Şehirde huzur ve güven ortamının bu şekilde zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz”

Yapılan saldırı sabah namazına camiye gelen cemaat tarafından fark edildikten sonra dernek yönetimine bildirildi.

Daha önce de benzer saldırılara şahit olduklarını ifade eden Hannover DİTİB Merkez Camii Dernek Başkanı Mehmet Zengin yaptığı açıklamada, “Başta cami cemaatimiz olmak üzere din görevlilerimiz ve bizler tedirginlik içerisindeyiz ve endişe duyuyoruz. Şehirde huzur ve güven ortamının bu şekilde zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz. Olayın resmi makamlar tarafından en kısa zamanda çözüleceğini umuyor, fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Yazılan yazıları sildiklerini söyleyen Zengin, olayın polise intikal ettiğini söyledi.