Almanya'da terör saldırısı sonucu ölen 9 kişi anıldı

Hanau kentinde 19 şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 kişi, 6 bin kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı.

Almanya’’nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau’da daha önce birçok ırkçı saldırı meydana geldi.

19 Şubat 2020’de Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

SALDIRIDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Neukölln ilçesindeki Herrmanstrasse Tren İstasyonu'nda bir araya gelen binlerce kişi, Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı’na kadar yürüdü.

Hermann Meydanı’nda duran göstericiler, kurbanlar için bir dakika sessiz kaldı, ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

''HİÇ UNUTMAYIN''

Göstericiler, "Biz unutmaya karşı mücadele edeceğiz", "Hanau her yerde", "Anma, aydınlatma, adalet, netice", "Kundakçıları durdurun", "Hiç unutmayın, Hanau, 19.02.2020" yazılı pankart ve dövizlerle kurbanların fotoğraflarını taşıdı.

6 BİN KİŞİ KATILDI

Konuşmalarda tüm bu saldırıların ve cinayetlerin unutturulmayacağı vurgulandı.

Berlin polisi, yürüyüşe 6 bin kişinin katıldığı bilgisini paylaştı, gösteriyi organize edenler ise katılımcı sayısının 20 bin olduğunu belirtti.