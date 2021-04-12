Almanya’da toplam koronavirüs vaka sayısı 3 milyonu geçti

Ülkede son 24 saatte 13 bin 245 koronavirüs vakası daha tespit edildi. Salgının başlangıcından beri kaydedilen toplam vaka sayısı 3 milyon 11 bin 513’e yükseldi.

Almanya’da koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artıyor.

Robert Koch Enstitüsü’nün ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin paylaştığı son verilere göre, son 24 saatte 13 bin 245 koronavirüs vakasının tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 3 milyon 11 bin 513’e yükseldi.

78 BİN 452 CAN KAYBI

Son 24 saatte 99 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 78 bin 452 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 683 bin 900 kişi iyileşti.

BULAŞMA KATSAYISI

Ülke genelinde aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısı 250 bin 893 olarak açıklanırken, bulaşma katsayısı ise 1,08 olarak tespit edildi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 84,16

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 555 olarak açıklandı.

Solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 568, yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 84,16 olarak açıklandı.

27 Aralık’ta başlatılan aşılama kampanyasında 17 milyon 578 bin 573 kişiye aşı yapıldı.

4 milyon 908 bin 285 kişi ikinci doz aşıyı oldu.