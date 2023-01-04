Almanya'da trafiğe kaydedilen otomobil sayısı 2022'de arttı

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 1,1 arttı.

Almanya'da Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden (KBA) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülkede trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı, 2021'e kıyasla yüzde 1,1 artarak 2,65 milyon oldu.

Trafiğe kaydedilen otomobil sayısındaki artışa karşın satılan araç sayısının Kovid-19 salgını öncesi, 2019'un epey altında kalması dikkati çekti. 2019'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı 3,61 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 19'dan fazla düşerek 2,92 milyona gerilemişti.

Özel otomobil kayıtları arttı

Öte yandan, 2022'de özel otomobil kayıtları yaklaşık yüzde 4,9 artarken, ticari kayıtlar yüzde 0,9 azaldı.

Hükümet tarafından sağlanan teşvikler ve şarj istasyonları sayısının artmasının etkisiyle geçen yıl trafiğe çıkan elektrikli otomobil sayısı yüzde 32,2 yükselişle 470 bin 559'a çıktı.

Volkswagen zirvede

Marka bazında, Volkswagen yüzde 18,1 ile ilk sıradaki pazar payını korurken, Volkswagen'i, yüzde 9,2 ile Mercedes, yüzde 8 ile Audi ve yüzde 7,9 ile BMW izledi.

Geçen yıl çip kıtlığı ve üretim için ham madde sıkıntısıyla mücadele eden otomotiv sektöründe, üretim sorunları nedeniyle arz talebin gerisinde kalırken, üreticiler birikmiş siparişleri yetiştirmeye çalıştı.

AA'nın haberine göre; uzmanlar, uzun vadede yüksek enflasyonun tüketicilerin satın alma gücünü ve şirketlerin yeni araç satın alma isteğini azalttığı için otomobile talebin düşmesini bekliyor.