Almanya'da trende bıçaklı saldırı

Eli bıçaklı saldırgan nedeniyle trendeki 3 kişi yaralandı. Sivil polis, saldırganı etkisiz hale getirdi.

Almanya'da tren istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.

Aachen kenti yakınlarında seyahat halindeki trende, yolculara bıçaklı saldırı düzenlendi.

3 kişi yaralandı

Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Polisten yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı ancak yolculara neden saldırdığının henüz bilinmediği belirtildi.

Herzogenrath tren istasyonundan ayrıldıktan kısa süre sonra sabah yerel saatle 07.40'da gerçekleşen olayın zanlısının, yerel basındaki haberlere göre Iraklı olduğu iddia edildi.

Saldırganı polis fark etti

Olayın gerçekleştiği sırada trende ofisine gitmek için yolculuk eden sivil giyimli bir federal polis memurunun, saldırganı fark ederek etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Yaralanan 3 yolcunun hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Hat geçici olarak ulaşıma kapatıldı

AA'nın haberine göre, Herzogenrath yakınlarındaki demir yolu hattı geçici olarak ulaşıma kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Almanya basınından Bild gazetesi, olayla ilgili fotoğrafları paylaştı.