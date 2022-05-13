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    Almanya'da trende bıçaklı saldırı

    Eli bıçaklı saldırgan nedeniyle trendeki 3 kişi yaralandı. Sivil polis, saldırganı etkisiz hale getirdi.
    • 13.05.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 15:11
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    Almanya'da trende bıçaklı saldırı

    Almanya'da tren istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.

    Aachen kenti yakınlarında seyahat halindeki trende, yolculara bıçaklı saldırı düzenlendi.

    3 kişi yaralandı

    Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Polisten yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı ancak yolculara neden saldırdığının henüz bilinmediği belirtildi.

    Herzogenrath tren istasyonundan ayrıldıktan kısa süre sonra sabah yerel saatle 07.40'da gerçekleşen olayın zanlısının, yerel basındaki haberlere göre Iraklı olduğu iddia edildi.

    Saldırganı polis fark etti

    Olayın gerçekleştiği sırada trende ofisine gitmek için yolculuk eden sivil giyimli bir federal polis memurunun, saldırganı fark ederek etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

    Yaralanan 3 yolcunun hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

    Almanya da trende bıçaklı saldırı #1

    Hat geçici olarak ulaşıma kapatıldı

    AA'nın haberine göre, Herzogenrath yakınlarındaki demir yolu hattı geçici olarak ulaşıma kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Almanya basınından Bild gazetesi, olayla ilgili fotoğrafları paylaştı.

    Almanya da trende bıçaklı saldırı #2


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