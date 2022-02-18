Almanya'da tüketiciler yüksek enerji fiyatlarından endişeli

Almanya'da elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle tüketiciler, çok daha yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya kalmış durumda..

Artan enerji fiyatları Almanya'yı da vurdu.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur verilerine göre, 2020'de 30 avro olan megavatsaat başına elektrik toptan satış fiyatı geçen yıl ortalama 97 avroya yükseldi.

SON 20 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Ülkede, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 223 artarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan spot piyasada elektrik fiyatının, haziran-aralık döneminde keskin bir artış göstermesi dikkati çekti.

Elektriği satın almak için toptan fiyat ödeyen enerji şirketleri, daha sonra tüketicilere satıyor. Toptan satış, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğu için değişimler gelecekteki fiyat eğilimlerine yönelik gösterge niteliği taşıyor.

HANELER YÜKSEK ENERJİ FATURALARIYLA KARŞI KARŞIYA

Uzmanlar, toptan elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle Almanya'da hanelerin çok daha yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulunuyor.

"DOĞALGAZI HAFTADA BİR KEZ AÇIYORUM"

Öte yandan, artan enerji faturalarından mağdur olan bir Alman aile, evindeki doğalgazı haftada bir kez, çocukları banyo yapacağı zaman açtığını söyledi.